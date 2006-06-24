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Хабиб: «Абубакар дебютирует в UFC на турнире в Москве»

Теги UFC Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Абубакар Нурмагомедов UFC 242 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда в промоушене дебютирует его двоюродный брат Абубакар.

«Дата дебюта Абубакара в UFC переносится с турнира в Абу-Даби на турнир в Москве, который пройдет приблизительно в ноябре (еще не точная информация).

Мы с командой сделали все, чтобы он выступил с нами на UFC 242, но хирургическое вмешательство на руке не позволяет ему восстановиться к сентябрю.

Как говорит сам Абубакар, это ему не помешает быть рядом и крепко держать знаменитую папаху», – написал Хабиб.

Хабиб встретится с Дастином Порье на UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.

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