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Усик – обязательный претендент на бой с победителем реванша Руис – Джошуа

Теги WBO тяжелый вес Александр Усик Энтони Джошуа Энди Руис-младший Бокс/MMA/UFC

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик назначен обязательным претендентом на чемпионский бой в тяжелом весе с победителем реванша Энди Руис – Энтони Джошуа.

Об этом сообщила WBO в своем постановлении.

Сейчас Энди Руис владеет титулами WBO, WBA, IBF и IBO. Реванш с Джошуа должен пройти до конца года.

Александр Усик планирует дебютировать в тяжелом весе осенью в поединке с Карлосом Такамом. В случае победы украинец станет обязательным претендентом на титульный бой.

Последний бой Усик провел в ноябре, нокаутировав Тони Белью.

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