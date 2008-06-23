Усик – обязательный претендент на бой с победителем реванша Руис – Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик назначен обязательным претендентом на чемпионский бой в тяжелом весе с победителем реванша Энди Руис – Энтони Джошуа.

Об этом сообщила WBO в своем постановлении.

Сейчас Энди Руис владеет титулами WBO, WBA, IBF и IBO. Реванш с Джошуа должен пройти до конца года.

Александр Усик планирует дебютировать в тяжелом весе осенью в поединке с Карлосом Такамом. В случае победы украинец станет обязательным претендентом на титульный бой.

Последний бой Усик провел в ноябре, нокаутировав Тони Белью.