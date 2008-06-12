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Тайсон Фьюри: «Кличко – жалкий лузер. Я буду преследовать его до самой смерти»

Теги Владимир Кличко тяжелый вес Тайсон Фьюри Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри считает Владимира Кличко жалким неудачником.

«Я не знаю, вернется ли Кличко в ринге. Ему, наверное, уже 43. Да, ему 43. Он большой неудачник. Реально: жалкий лузер. Он никогда не был хорош. Но он сто процентов подумывает о возвращении.

Я буду преследовать тебя до дня твоей смерти. Я буду сниться тебе в ночных кошмарах. Ты никогда не победишь меня. Помни: я надрал тебе задницу, сука.

Ты ненавидишь меня. Разве нет, Владимир? Ты ненавидишь меня. Я чувствую ненависть», – сказал Фьюри. 

Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко единогласным решением судей в 2015 году.

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