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Вор залез в дом к боксеру Александру Усику. Смотри, что с ним случилось

Теги Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Боксер года по версии авторитетного американского журнала The Ring Александр Усик знает все о защите. А в связке с самой титулованной системой безопасности в Европе Ajax спортсмен становится неуязвимым. Даже если во время тренировки в дом пробрался злодей. Сколько раундов продержится вор, помешавший чемпионской тренировке?

Александр Усик записал серию видео про то, как сделать твой дом безопасным. В них с титулованным боксером случаются самые обыкновенные бытовые ситуации. Он одной левой тушит пожар, предотвращает потоп и разбирается с жуликами.

Ajax Systems — действующий официальный партнер Александра Усика. Беспроводным системам безопасности Ajax доверяют свою безопасность сотни тысяч людей в 80 странах мира.

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