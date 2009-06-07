UFC проведет турнир в Москве 9 ноября.

Об этом сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Как вы знаете, у нас есть инвестиции в UFC. На прошлом турнире, который был в Петербурге, у нас была очень интересная сессия с Хабибом Нурмагомедовым. Хабиб дал нам очень много мудрых советов, как можно дополнительно развивать этот бизнес и как его строить.

Поэтому, во-первых, мы будем присутствовать с большой делегацией на бое Хабиба, который будет в Эмиратах, но мы также объявляем, что следующие бои в России будут 9 ноября в Москве.

Там будет очень много интересных боев, очень много российских спортсменов. И мы видим то, что мы стали развивать UFC в России – сейчас идет большой поток новых талантливых российских спортсменов, которые, как мы видим, обретают большую известность на мировой арене», – сказал Дмитриев.

Предыдущий турнир UFC в России прошел 20 апреля апреля в Санкт-Петербурге.

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