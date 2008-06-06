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Энтони Джошуа: «Поздравляю Руиса. У него есть полгода, чтобы насладиться чемпионством»

Теги Энтони Джошуа Энди Руис-младший бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа прокомментировал поражение от Энди Руиса.

«У меня уже были проигрыши в любительском боксе. Но с тех пор я стал сильнее и уверен, что сейчас тоже смогу стать лучше.

Я приму поражение как мужчина, не оправдываясь и никого не обвиняя. Я должен исправить ошибки и выйти на реванш с подготовленным планом.

Поздравляю Руиса. У него есть полгода, чтобы насладиться чемпионством. Потом ему придется снова встретиться со мной в ринге», – сказал Джошуа.

Энди Руис нокаутировал Джошуа 1 июня в седьмом раунде, нанеся ему первое поражение в карьере.

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Руис постоянно ест сникерсы и с 12 лет бьет взрослых мужиков. Лишний вес не влияет на его скорость

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