Нэйт Диас о потасовке с Хабибом: «Русская армия ничего мне не сделала, хотя мы дрались 2 на 15»

Боец UFC Нэйт Диас объявил об уходе из легкой весовой категории.

О переходе в полусредний вес: «Я закончил с легким дивизионом. Там меня ничего не держит. Теперь настало время драться в более комфортной категории. Я все сделал и всех победил в легком весе (рекорд Диаса в легком весе – 11-6 – Sports.ru). Я король этого дивизиона».

О реванше с Конором: «Третий бой с Конором? Я заинтересован в победителях. Он проиграл свой последний поединок, а я выиграл».

О потасовке с Хабибом на турнире WSOF в 2015-м: «Я уже вмазал леща Хабибу однажды. Я уже рассказывал об этом. Я победил Конора Макгрегора быстрее и легче, чем он.

Мне не надо с ним драться, потому что я уже победил его. Он не был таким скромным и милым парнем, как казался. Я вмазал и Конору, и Хабибу – ушел по-чемпионски. Так делают победители.

Он сидел со своим другом, высмеивал меня и фотографировал. Поэтому я сказал «пошел ##### [на фиг]» и ударил его по лицу.

Русская армия Хабиба ничего после этого не сделала. Со мной был только Крон Грейси – мы дрались 2 на 15. А эти ребята просто боялись за свою жизнь.

Пусть Хабиб дальше прячется и строит из себя доброжелательного парнишку», – сказал Диас.

Нэйт Диас встретится с Энтони Петтисом 17 августа на UFC в Анахайме. Это будет его первый бой за три года.