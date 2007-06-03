Энди Руис: «Реванш с Джошуа? Конечно»

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энди Руис готов предоставить реванш Энтони Джошуа.

«Повторный поединок с Энтони? Конечно», – сказал Руис.

При этом Джошуа заявил, что был полностью уверен в своей победе.

«Я не спрашивал про реванш до боя. Так сильно был уверен, что выиграю. Но я собираюсь побить его и вернуть свои титулы», – заявил Джошуа.

Энди Руис победил Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде.

Руис постоянно ест сникерсы и с 12 лет бьет взрослых мужиков. Лишний вес не влияет на его скорость

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