🥊 Sports.ru ищет редактора ленты новостей в раздел Бокс / MMA

Привет! Дружная компания отдела мордобоя ищет в свои ряды бойца-новостника.

Что нужно уметь:

– Нокаутировать заголовками и удерживать в партере текстом новости;

– Ориентироваться в медиа-пространстве, знать основные источники информации;

– Владеть английским на уровне, достаточном для перевода иностранных ресурсов;

– Стабильный интернет и готовность постоянно быть на связи;

– Не впадать в депрессию, если редактор что-то правит / подсказывает / советует.

Если вы считаете, что подходите по этим параметрам, то смело приступаете к тестовому заданию:

Взять конкретный день (указать число) и составить по нему новостную повестку из заголовков. Учитывать все источники. Порог – 10 новостей. Плюс перевод новости про Джессику Андраде и оформление (заголовок + текст).

С этим счастьем, а также краткой информацией о себе пишете на Safonov@sports.ru. В теме письма указываете «Редактор новостной ленты раздела Бокс / MMA»

Мы будем рады абсолютно всем: из всех регионов мира, любого возраста и пола. Главное, чтобы вы знали, что делать и кайфовали от процесса.