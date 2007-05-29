Йоэль Ромеро отсудил почти 27,5 млн долларов у производителя спортивного питания

Боец UFC Йоэль Ромеро выиграл суд у производителя спортивного питания Gold Star Performance Products.

В 2016 году кубинец провалил допинг-тест – в его пробе был найден запрещенный препарат ибутаморен. Ромеро грозила 2-летняя дисквалификация, но боец доказал, что вещество попало в его организм неумышленно. USADA дисквалифицировало Йоэля на 6 месяцев.

В январе 2018 года Ромеро подал в суд на компанию Gold Star. Слушания продолжались больше года. Суд удовлетворил иск бойца и постановил компании выплатить 27,45 миллиона долларов. Сумма сложилась так: 3 млн долларов за потерянный доход, 3 млн долларов за ущерб репутации, 3 млн долларов за моральный ущерб. Общая сумма ущерба утраивается, согласно закону Нью-Джерси о мошенничестве.

Полную сумму компенсации Gold Star может не выплатить, поскольку денежный оборот у компании не очень большой. Скорее всего, компания выплатит часть компенсации и будет признана банкротом.

Рекорд Ромеро в ММА – 13-3. В UFC кубинец выиграл девять боев при двух поражениях.