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    Йоэль Ромеро отсудил почти 27,5 млн долларов у производителя спортивного питания

    Теги допинг UFC USADA Йоэль Ромеро Бокс/MMA/UFC

    Боец UFC Йоэль Ромеро выиграл суд у производителя спортивного питания Gold Star Performance Products.

    В 2016 году кубинец провалил допинг-тест – в его пробе был найден запрещенный препарат ибутаморен. Ромеро грозила 2-летняя дисквалификация, но боец доказал, что вещество попало в его организм неумышленно. USADA дисквалифицировало Йоэля на 6 месяцев.

    В январе 2018 года Ромеро подал в суд на компанию Gold Star. Слушания продолжались больше года. Суд удовлетворил иск бойца и постановил компании выплатить 27,45 миллиона долларов. Сумма сложилась так: 3 млн долларов за потерянный доход, 3 млн долларов за ущерб репутации, 3 млн долларов за моральный ущерб. Общая сумма ущерба утраивается, согласно закону Нью-Джерси о мошенничестве.

    Полную сумму компенсации Gold Star может не выплатить, поскольку денежный оборот у компании не очень большой. Скорее всего, компания выплатит часть компенсации и будет признана банкротом.

    Рекорд Ромеро в ММА – 13-3. В UFC кубинец выиграл девять боев при двух поражениях.

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