Егор Крид: «После ситуации с Хабибом нанял охранника. На гастролях люди ночью стучали в двери в отеле, ждали чего-то»

Российский певец Егор Крид нанял охранника после конфликта с Хабибом Нурмагомедова. Об этом артист рассказал в интервью Юрию Дудю.
– Ты приехал на интервью с охранником. Зачем он тебе?
– Чтобы не переживать.
– За что?
– Очень часто докапываются на улицах.
– Как это выглядит?
– Когда случилась ситуация с Хабибом, в Москве и на гастролях по России очень часто было такое, что ночью в отеле стучали в двери, ждали чего-то. Движуха началась после истории с Хабибом. Не знаю, что они хотели: либо спросить «как дела?», либо ##### дать [избить]. Скорее, второе.
До этого у меня был только водитель. Потом я взял себе телохранителя, от которого позже отказался. Но решил вернуть, когда произошла эта ситуация [с Хабибом]. У меня много хейтеров и людей, которые меня не любят.
– Думаешь, хейтеры хотят физической расправы?
– Мы с тобой сидели в «Чайхане». Какова вероятность того, что ко мне ######## [вызовут на конфликт]?
– Нулевая.
– Максимальная. Ты, наверное, не бывал там по пятницам. Ты публичное лицо. Кому-то не понравится твое интервью. Он подойдет и будет качать тебе про твое интервью, потом начнет тебя толкать, в рожу может дать. Такое бывает.
В сентябре 2018 года Крид планировал концерт в Махачкале. За несколько дней до мероприятия в адрес артиста стали поступать угрозы физической расправы, на что Хабиб Нурмагомедов отреагировал фразой «Невелика потеря». Конфликт в соцсетях продолжился между бойцом и руководителем Black Star Тимати.
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