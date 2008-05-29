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    Егор Крид: «После ситуации с Хабибом нанял охранника. На гастролях люди ночью стучали в двери в отеле, ждали чего-то»

    Теги происшествия светская хроника Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Российский певец Егор Крид нанял охранника после конфликта с Хабибом Нурмагомедова. Об этом артист рассказал в интервью Юрию Дудю.

    – Ты приехал на интервью с охранником. Зачем он тебе?

    – Чтобы не переживать.

    – За что?

    – Очень часто докапываются на улицах.

    – Как это выглядит?

    – Когда случилась ситуация с Хабибом, в Москве и на гастролях по России очень часто было такое, что ночью в отеле стучали в двери, ждали чего-то. Движуха началась после истории с Хабибом. Не знаю, что они хотели: либо спросить «как дела?», либо ##### дать [избить]. Скорее, второе.

    До этого у меня был только водитель. Потом я взял себе телохранителя, от которого позже отказался. Но решил вернуть, когда произошла эта ситуация [с Хабибом]. У меня много хейтеров и людей, которые меня не любят.

    – Думаешь, хейтеры хотят физической расправы?

    – Мы с тобой сидели в «Чайхане». Какова вероятность того, что ко мне ######## [вызовут на конфликт]?

    – Нулевая.

    – Максимальная. Ты, наверное, не бывал там по пятницам. Ты публичное лицо. Кому-то не понравится твое интервью. Он подойдет и будет качать тебе про твое интервью, потом начнет тебя толкать, в рожу может дать. Такое бывает. 

    В сентябре 2018 года Крид планировал концерт в Махачкале. За несколько дней до мероприятия в адрес артиста стали поступать угрозы физической расправы, на что Хабиб Нурмагомедов отреагировал фразой «Невелика потеря». Конфликт в соцсетях продолжился между бойцом и руководителем Black Star Тимати.

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