Макс Холлоуэй 27 июля встретится с Фрэнки Эдгаром на UFC 240 в Эдмонтоне

Чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй 27 июля проведет защиту титула в бою с Фрэнки Эдгаром.

Бой пройдет на UFC 240 в Эдмонтоне.

UFC планировал дважды организовать поединок Холлоуэя и Эдгара, но оба раза встреча срывалась из-за травм бойцов.

На счету Холлоуэя 20 побед и четыре поражения. На UFC 236 Макс проиграл по очкам Дастину Порье, прервав серию из 13 побед подряд, которая длилась с 2013 года.

У Эдгара 23 победы, шесть поражений и одна ничья. Последний раз Фрэнки дрался в апреле прошлого года, победив Каба Суонсона.