Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Макс Холлоуэй 27 июля встретится с Фрэнки Эдгаром на UFC 240 в Эдмонтоне

    Теги полулегкий вес UFC Фрэнки Эдгар Макс Холлоуэй Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй 27 июля проведет защиту титула в бою с Фрэнки Эдгаром.

    Бой пройдет на UFC 240 в Эдмонтоне.

    UFC планировал дважды организовать поединок Холлоуэя и Эдгара, но оба раза встреча срывалась из-за травм бойцов.

    На счету Холлоуэя 20 побед и четыре поражения. На UFC 236 Макс проиграл по очкам Дастину Порье, прервав серию из 13 побед подряд, которая длилась с 2013 года.

    У Эдгара 23 победы, шесть поражений и одна ничья. Последний раз Фрэнки дрался в апреле прошлого года, победив Каба Суонсона.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться