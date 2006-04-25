Хабиб раскритиковал работу полицейских, которые избили до смерти отца бойца Юнусилау

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на убийство отца бойца Fight Nights Магомеда Юнусилау Сулли.

«Вы, наверное, уже слышали эту новость. Не хочу критиковать, не хочу оскорблять, не хочу задеть кого-то, но как можно человека забить до смерти? И это действующие сотрудники сделали. Если человек нарушил, то ведь у нас в стране есть закон для этого. И нигде не написано, что надо забивать до смерти. Люди, которые представляют закон, должны быть примером для остальных.

Надеюсь, эти преступники понесут наказание по всей строгости закона.

Мухаммад, тебе, брат, терпения желаю. Родители – это самое дорогое, что есть у нас в этой жизни. Пусть Аллах смилостивится над твоим отцом и ведет его в Райские сады», – написал Нурмагомедов.

Трое полицейских избили Сулли Юнусилау при задержании в Орехово-Зуево. Через несколько дней Юнусилау умер в больнице из-за дислокации и отека мозга от полученных ударов.

Отец бойца Fight Nights Юнусилау умер в больнице. Его избили полицейские