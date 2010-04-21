Кроуфорд нокаутировал Хана и сохранил титул WBO

Непобежденный чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд победил Амира Хана и сохранил титул. Бой прошел в Нью-Йорке.

Кроуфорд победил Хана техническим нокаутом в шестом раунде.

Рекорд Кроуфорда теперь – 35-0. У Хана 33 победы при пяти поражениях.

Андеркард:

Теофимо Лопес (13-0) победил Эдиса Татли (31-3) техническим нокаутом в пятом раунде;

Шакур Стивенсон (11-0) победил Кристиана Диаса (24-2) единогласным решением судей (100-90, 99-91, 98-92);

Феликс Вердехо (25-1) победил Брайана Васкеса (37-4) единогласным решением судей (98-92, 97-93, 97-93).