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    Кроуфорд нокаутировал Хана и сохранил титул WBO

    Теги Амир Хан полусредний вес Теренс Кроуфорд Шакур Стивенсон Теофимо Лопес Бокс/MMA/UFC

    Непобежденный чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд победил Амира Хана и сохранил титул. Бой прошел в Нью-Йорке.

    Кроуфорд победил Хана техническим нокаутом в шестом раунде.

    Рекорд Кроуфорда теперь – 35-0. У Хана 33 победы при пяти поражениях.

    Андеркард:

    Теофимо Лопес (13-0) победил Эдиса Татли (31-3) техническим нокаутом в пятом раунде;

    Шакур Стивенсон (11-0) победил Кристиана Диаса (24-2) единогласным решением судей (100-90, 99-91, 98-92);

    Феликс Вердехо (25-1) победил Брайана Васкеса (37-4) единогласным решением судей (98-92, 97-93, 97-93).

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