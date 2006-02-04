Сергей Ковалев: «Я нахожусь в боксе исключительно из-за заработка»

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал бой с Элейдером Альваресом и рассказал о своих целях.

«Устал, но удовлетворен проделанной работой. Доволен, что все получилось. Всегда хочется лучше, но доволен, чт придерживался плана на бой. Не было цели его нокаутировать – хотели именно обдурить его, скажем так, дурака из него сделать, обыграть, перебоксировать. Вроде как получилось.

Перед Альваресом никаких обязательств нет – никаких реваншей не должно быть. Если боксерскому миру будет интересен третий бой, то, возможно, и будет такой. Все зависит от финансовой составляющей.

Я уже не мальчик и сейчас потребности выросли – все-таки семья уже есть. Я исключительно нахожусь в этом спорте из-за заработка. Я уже не гоняюсь за поясами.

Есть, конечно, цели, и я готов объединять пояса, но гоняться я за ними не буду. Главное, что я сейчас в статусе чемпиона. Какой будет следующий соперник, я пока не знаю, но я готов за любой кипиш, кроме голодовки», – сказал Ковалев.

Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса в реванше единогласным решением судей.

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