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    Комми нокаутировал Чаниева во втором раунде и стал чемпионом IBF

    Теги легкий вес результаты Оскар Вальдес Иса Чаниев Ричард Комми Теофимо Лопес Бокс/MMA/UFC

    Ганец Ричард Комми победил Ису Чаниева техническим нокаутом во втором раунде в бою за титул IBF в легком весе. Россиянин трижды оказывался в нокдауне за два раунда и рефери остановил поединок. Бой прошел во Фриско.

    Для Чаниева это поражение стало вторым в 15 боях. У Комми 28 побед при двух поражениях. В следующем бою африканец может встретиться с чемпионом WBA и WBO Василием Ломаченко.

    Оскар Вальдес сохранил титул WBO в полулегком весе, победив Кармине Томассоне техническим нокаутом в седьмом раунде.

    Россиянин Бахрам Муртазалиев (15-0) победил Элвина Айялу (29-13-1) техническим нокаутом в девятом раунде, другой россиянин Исмаил Илиев (11-1-1) проиграл Патрику Дэю (17-2-1) по очкам.

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