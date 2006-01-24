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    В допинг-пробе Джона Джонса перед UFC 232 найдены метаболиты туринабола. CSAC не будет наказывать бойца

    Теги допинг UFC USADA Джон Джонс Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс провалил тест VADA. В пробе, которая была взята 28 декабря в день взвешивания перед UFC 232, найдено 33 пикограмма метаболитов туринабола. В допинг-пробе USADA от 29 декабря, когда состоялся его бой с Александром Густафссоном, запрещенных препаратов не обнаружили.

    Атлетическая комиссия Калифорнии (CSAC), USADA и UFC не будут наказывать бойца. Об этом заявил исполнительный директор комиссии Энди Фостер. 

    «Я говорил с учеными. Они уверены в первоначальном заявлении – ничего не изменилось. Мы уже наказали Джона Джонса за эти метаболиты. Нет нужды обвинять кого-то дважды за одно нарушение», – сказал Фостер. 

    Вице-президент UFC Джефф Новицки заявил, что в ростере организации есть еще один боец, в организме которого обнаружены долгоживущие метаболиты запрещенного вещества, но его UFC также не наказывает. Фамилию бойца Новицки не назвал.

    Джон Джонс победил Александра Густафссона техническим нокаутом в третьем раунде. Боец будет проходить тестирование VADA три-шесть месяцев, что обойдется комиссии в 22 тысячи долларов.

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