Деметриус Андраде досрочно победил Артура Акавова и сохранил титул WBO

Чемпион WBO в среднем весе Деметриус Андраде досрочно победил россиянина Артура Акавова и сохранил титул. Бой прошел в Нью-Йорке.

Рефери остановил поединок за 20 секунд до окончания 12 раунда и зафиксировал победу Андраде техническим нокаутом.

Для Андраде эта победа стала 27-й в профи. У Акавова третье поражение в 22 боях.

Хорхе Линарес неожиданно проиграл нокаутом в первом раунде Пабло Сезару Кано, а Ти Джей Дохейни нокаутировал Рехеи Такахаши в 11-м раунде и сохранил титул IBF в первом полулегком весе.