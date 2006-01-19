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    Деметриус Андраде досрочно победил Артура Акавова и сохранил титул WBO

    Теги средний вес результаты Хорхе Линарес Деметриус Андраде Пабло Сезар Кано Артур Акавов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион WBO в среднем весе Деметриус Андраде досрочно победил россиянина Артура Акавова и сохранил титул. Бой прошел в Нью-Йорке.

    Рефери остановил поединок за 20 секунд до окончания 12 раунда и зафиксировал победу Андраде техническим нокаутом.

    Для Андраде эта победа стала 27-й в профи. У Акавова третье поражение в 22 боях.

    Хорхе Линарес неожиданно проиграл нокаутом в первом раунде Пабло Сезару Кано, а Ти Джей Дохейни нокаутировал Рехеи Такахаши в 11-м раунде и сохранил титул IBF в первом полулегком весе.

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