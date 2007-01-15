Дмитрий Бивол подписал контракт с DAZN и проведет защиту титула WBA в марте против Джо Смита

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN. Об этом сообщил журналист ESPN Дэн Рафаэль.

Первый бой на новой платформе россиянин проведет в марте против американца Джо Смита, который изначально должен был встретиться с другим россиянином – чемпионом IBF Артуром Бетербиевым.

На счету Джо Смита 24 победы при двух поражениях. В декабре 2016 года Смит нанес поражение Бернарду Хопкинсу, после которого опытный боксер завершил карьеру.

У Дмитрия Бивола 15 побед в 15 боях и три защиты титула.

Дата и место боя Бивол – Смит будут объявлены позже. По неподтвержденной информации, поединок пройдет 9 марта.