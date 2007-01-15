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    Дмитрий Бивол подписал контракт с DAZN и проведет защиту титула WBA в марте против Джо Смита

    Теги полутяжелый вес Дмитрий Бивол Джо Смит DAZN Бокс/MMA/UFC

    Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN. Об этом сообщил журналист ESPN Дэн Рафаэль.

    Первый бой на новой платформе россиянин проведет в марте против американца Джо Смита, который изначально должен был встретиться с другим россиянином – чемпионом IBF Артуром Бетербиевым.

    На счету Джо Смита 24 победы при двух поражениях. В декабре 2016 года Смит нанес поражение Бернарду Хопкинсу, после которого опытный боксер завершил карьеру.

    У Дмитрия Бивола 15 побед в 15 боях и три защиты титула.

    Дата и место боя Бивол – Смит будут объявлены позже. По неподтвержденной информации, поединок пройдет 9 марта.

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