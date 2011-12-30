Ито досрочно победил Чупракова и сохранил титул WBO во втором полулегком весе

Россиянин Евгений Чупраков не смог завоевать титул WBO во втором полулегком весе. В воскресенье Чупраков проиграл техническим нокаутом обладателю титула Масаюки Ито. В седьмом раунде угол россиянина отказался от продолжения борьбы.

Бой прошел в Ота-Сити в Японии.

Это поражение стало для Чупракова первым в 21-м бою. У Ито 25 побед при одном поражении и одном ничейном результате.

В рамках этого же вечера бокса чемпион WBO в первом наилегчайшем весе японец Кен Сиро защитил свой титул, победив по очкам мексиканца Сауля Хуареса (120-108, 119-109, 119-109).