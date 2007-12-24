В допинг-пробе Джона Джонса нашли следы туринабола. Бой с Густафссоном перенесен из Невады в Калифорнию

В допинг-пробе экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса обнаружены следы анаболического стероида туринабола.



Пока атлетическая комиссия штата Невада проводит расследование, промоушен перенес турнир UFC 232, на котором Джонс встретится с Александром Густафссоном, из Невады в Калифорнию.



«Пикограмм – это одна триллионная грамма. Если вы положите одну крупинку соли на стол и разделите на 50 миллионов кусочков, один из них будет пикограммом.



Это не нарушение анти-допинговой программы. Джонса допустили к бою в рамках программы USADA», – сказал вице-президент UFC Джефф Новицки.



Джефф заявил, что по информации USADA у Джонса могли обнаружить остатки вещества, найденного в допинг-пробе в 2017 году. Тогда бойца лишили титула и отстранили от боев на 15 месяцев. UFC 232 пройдет 29 декабря.