Джермалл Чарло победил Матвея Коробова и сохранил титул

Временный чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло победил Матвея Коробова и сохранил пояс. Бой прошел в Бруклине.

Судьи единогласно отдали победу американцу – 119-108, 116-112, 116-112.

Для россиянина Коробова это поражение стало вторым в профи при 28 победах. У Чарло 28 побед и ни одного поражения.

Брат-близнец Джермалла Чарло Джермелл проиграл единогласным решением судей Тони Харрисону (112-116, 113-115, 113-115) и потерял титул WBC в первом среднем весе. Чарло проиграл первый бой в карьере при 31-й победе.

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