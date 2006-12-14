Менеджер Нурмагомедова: «Давайте устроим бой Хабиба против Сауля Альвареса»

Промоутер Али Абдель-Азиз предложил провести бой между чемпионом мира по боксу Саулем Альваресом и чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.



«Смотрю Оскар (промоутер Сауля Альвареса – Sports.ru) порет много чуши. Давайте устроим бой Канело (прозвище Сауля Альвареса – Sports.ru) против Хабиба. Дэйна и Оскар жестко его раскрутят», – написал Али в твиттере.



Ранее Дэйна Уайт назвал Де Ла Хойю кокаиновым торчком, а Оскар в ответ вызвал его на трехарундовый боксерский поединок.



15 декабря Сауль Альварес встретится с Рокки Филдингом в бою за титул WBA Regular.