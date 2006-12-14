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    Менеджер Нурмагомедова: «Давайте устроим бой Хабиба против Сауля Альвареса»

    Теги Оскар Де Ла Хойя Sports.ru Дэйна Уайт Сауль Альварес Хабиб Нурмагомедов Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

    Промоутер Али Абдель-Азиз предложил провести бой между чемпионом мира по боксу Саулем Альваресом и чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

    «Смотрю Оскар (промоутер Сауля Альвареса – Sports.ru) порет много чуши. Давайте устроим бой Канело (прозвище Сауля Альвареса – Sports.ru) против Хабиба. Дэйна и Оскар жестко его раскрутят», – написал Али в твиттере.

    Ранее Дэйна Уайт назвал Де Ла Хойю кокаиновым торчком, а Оскар в ответ вызвал его на трехарундовый боксерский поединок.

    15 декабря Сауль Альварес встретится с Рокки Филдингом в бою за титул WBA Regular.

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