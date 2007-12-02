Гвоздик нокаутировал Стивенсона и стал чемпионом WBC

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик стал чемпионом WBC. В 11-м раунде он нокаутировал канадца Адониса Стивенсона. Бой прошел в Канаде.

На момент остановки боя украинец проигрывал на карточках двоих судей.

Для Гвоздика эта победа стала 16-й в профи. У Стивенсона второе поражение при 29 победах и одной ничьей.

Александр Гвоздик – четвертый действующий чемпион мира из Украины после Александра Усика (абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе), Василия Ломаченко (чемпион WBA в легком весе) и Артема Далакяна (чемпион WBA в наилегчайшем весе).