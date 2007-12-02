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    Гвоздик нокаутировал Стивенсона и стал чемпионом WBC

    Теги полутяжелый вес Александр Гвоздик Адонис Стивенсон Бокс/MMA/UFC

    Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик стал чемпионом WBC. В 11-м раунде он нокаутировал канадца Адониса Стивенсона. Бой прошел в Канаде.

    На момент остановки боя украинец проигрывал на карточках двоих судей.

    Для Гвоздика эта победа стала 16-й в профи. У Стивенсона второе поражение при 29 победах и одной ничьей.

    Александр Гвоздик – четвертый действующий чемпион мира из Украины после Александра Усика (абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе), Василия Ломаченко (чемпион WBA в легком весе) и Артема Далакяна (чемпион WBA в наилегчайшем весе).

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