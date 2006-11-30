Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    МОК приостановил финансирование AIBA. Бокс могут исключить из Олимпиады-2020

    Теги МОК Токио-2020 бокс Бокс/MMA/UFC

    Международный олимпийский комитет заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая пройдет в 2020 году.

    Международной ассоциации бокса (AIBA) также запретили использовать олимпийские объекты и символы Олимпиады в рекламе.

    В 2018 году президентом AIBA избрали Руслана Гафурова, который входит в санкционный список Министерства финансов США. МОК начала расследование в отношении организации.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться