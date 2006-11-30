МОК приостановил финансирование AIBA. Бокс могут исключить из Олимпиады-2020

Международный олимпийский комитет заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая пройдет в 2020 году.



Международной ассоциации бокса (AIBA) также запретили использовать олимпийские объекты и символы Олимпиады в рекламе.



В 2018 году президентом AIBA избрали Руслана Гафурова, который входит в санкционный список Министерства финансов США. МОК начала расследование в отношении организации.