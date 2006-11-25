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    Энтони Джошуа: «Хочу два боя с Уайлдером, затем – Усик»

    Теги тяжелый вес Уэмбли Александр Усик Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Диллиан Уайт Бокс/MMA/UFC

    Чемпион WBA Super, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о ближайших планах.

    «Мне нужно, чтобы Уайлдер победил [Фьюри]. Если он сохранит титул, у нас будет больше шансов встретиться.

    Бой с Уайлдером должен пройти в ближайшем будущем, поскольку мы оба чемпионы, мы на пике и наши фаны хотят этого поединка.

    Думаю, это будет серия из двух боев – у нас должен быть реванш. На мой взгляд, первый поединок должен быть на «Уэмбли».

    Если я стану абсолютным чемпионом в тяжелом весе, я встречусь с Александром Усиком. Бой двух абсолютных чемпионов – это бой за наследие.

    После Усика я бы встретился с Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом», – сказал Джошуа.

    Следующий бой Энтони Джошуа планирует провести в апреле 2019 года.

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