Энтони Джошуа: «Хочу два боя с Уайлдером, затем – Усик»

Чемпион WBA Super, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе рассказал о ближайших планах.

«Мне нужно, чтобы Уайлдер победил [Фьюри]. Если он сохранит титул, у нас будет больше шансов встретиться.

Бой с Уайлдером должен пройти в ближайшем будущем, поскольку мы оба чемпионы, мы на пике и наши фаны хотят этого поединка.

Думаю, это будет серия из двух боев – у нас должен быть реванш. На мой взгляд, первый поединок должен быть на «Уэмбли».

Если я стану абсолютным чемпионом в тяжелом весе, я встречусь с . Бой двух абсолютных чемпионов – это бой за наследие.

После Усика я бы встретился с и Диллианом Уайтом», – сказал Джошуа.

Следующий бой планирует провести в апреле 2019 года.