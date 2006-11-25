Энтони Джошуа: «Хочу два боя с Уайлдером, затем – Усик»

Чемпион WBA Super, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о ближайших планах.
«Мне нужно, чтобы Уайлдер победил [Фьюри]. Если он сохранит титул, у нас будет больше шансов встретиться.
Бой с Уайлдером должен пройти в ближайшем будущем, поскольку мы оба чемпионы, мы на пике и наши фаны хотят этого поединка.
Думаю, это будет серия из двух боев – у нас должен быть реванш. На мой взгляд, первый поединок должен быть на «Уэмбли».
Если я стану абсолютным чемпионом в тяжелом весе, я встречусь с Александром Усиком. Бой двух абсолютных чемпионов – это бой за наследие.
После Усика я бы встретился с Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом», – сказал Джошуа.
Следующий бой Энтони Джошуа планирует провести в апреле 2019 года.