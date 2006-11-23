Рэнди Кутюр: «UFC важен лишь бизнес, они не беспокоятся о бойцах и рейтингах»

Экс-чемпион UFC Рэнди Кутюр рассказал, как относится к тому, что Брок Леснар может подраться за титул против Даниэля Кормье.



«UFC кичится сотрудничеством с USADA и соблюдением антидопинговых правил, но каким-то образом этот парень проходит [тестирование], потом все равно попадается и все еще может выступать. Встает вопрос: что здесь творится?



UFC важен лишь бизнес, они не беспокоятся о бойцах и рейтингах. Многие парни просто запрыгнули в очередь [к бою за титул], хотя этого не заслужили. Ничего нового, я не удивлен. Все дело в продажах пэй-пер-вью: Леснара сведут с парнем вроде Кормье, и они продадут много трансляций», – сказал Кутюр.



Брок Леснар вернулся в антидопинговую программу USADA и сможет снова драться после 8 января 2019 года. Предположительно, он встретится с чемпионом в тяжелом весе Даниэлем Кормье.