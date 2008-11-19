Тайсон Фьюри о депрессии: «У моей жены случился выкидыш, а я находился у кровати умирающего дядюшки»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о депрессии после победы над Владимиром Кличко.

«Я никогда не рассказывал об этом. Все дело в том, что у моей жены Пэрис случился выкидыш. А я, вместо того чтобы быть рядом с ней, находился в другом крыле того же госпиталя у кровати умирающего дядюшки Хьюи. Обе трагедии случились одновременно в конце 2014 года. Я боролся с этим, выбросил из головы. Мне просто тогда необходимо было сконцентрироваться на боксе, не думать о плохом до боя с Кличко.

И у меня неплохо получалось. Я позабыл об этом. А потом, в одно мгновение, вся защитная стена, которую я построил в своей голове, рухнула. Настоящий взрыв! Проблемы вырвались наружу и завладели моим разумом.

Американцам нравятся истории с камбэком, похожие на сказку. Я поменял лохмотья на роскошь, а потом вновь оделся в лохмотья. Я страдал депрессией, думал о самоубийстве, потерял все и упорно работал, чтобы вернуться на вершину. Это захватывающая история.

Я проходил подготовку к бою с Уайлдером в США. Однажды ко мне подошел прохожий, поблагодарил за бой с Кличко и спросил, что я тут делаю. Я ему рассказал о готовлюсь к бою с местным чемпионом Уайлдером, который нокаутирует всех и ни разу не проигрывал. А он мне такой: «С кем? Никогда не слышал об этом парне».

Если бы я не знал, что могу победить Уайлдера, то меня здесь не было бы. У меня нет необходимости драться за деньги. У меня все отлично: огромный дом, прекрасная жена, милые дети. Но я предпочту переехать из своего дома и всю жизнь прожить в трейлере вместо того, чтобы драться за деньги в бою, где мне ничего не светит», – сказал Фьюри.

Бой Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера пройдет 1 декабря в Лос-Анджелесе.