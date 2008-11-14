Хабиб: «С детства мечтал и просил Всевышнего, чтобы он дал мне возможность помочь нуждающимся в Африке»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о благотворительной миссии в Африке.

«Я с детства мечтал и просил Всевышнего, чтобы он дал мне возможность помочь нуждающимся в Африке. Вернусь сюда примерно через четыре месяца для открытия проектов, которые мы тут уже наметили.

Пусть Всевышний сделает наши намерения искренними, и по милости своей ведет нас всех в рай», – написал Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов посетил Нигерию с благотворительной миссией, целью которой является реконструкция водяных скважин и строительство медицинских центров.