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    Хабиб: «С детства мечтал и просил Всевышнего, чтобы он дал мне возможность помочь нуждающимся в Африке»

    Теги светская хроника фото Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о благотворительной миссии в Африке.

    «Я с детства мечтал и просил Всевышнего, чтобы он дал мне возможность помочь нуждающимся в Африке. Вернусь сюда примерно через четыре месяца для открытия проектов, которые мы тут уже наметили.

    Пусть Всевышний сделает наши намерения искренними, и по милости своей ведет нас всех в рай», – написал Нурмагомедов.

    Хабиб Нурмагомедов посетил Нигерию с благотворительной миссией, целью которой является реконструкция водяных скважин и строительство медицинских центров.

     
     
     
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    It was my childhood dream and I was praying God to give an opportunity to help people in Africa. Alhamdulillah he responded to my Dua’s 🤲 InshaLlah I’m going to come back here in 4 months to launch few projects that we already targeted. May God 🤲 make our intentions sincere and by his mercy lead us to heaven. ❗️ Я с детства мечтал и просил Всевышнего, чтоб Он мне дал возможность помочь нуждающимся в Африке. Алхамдулиллах Аллах ответил на мои Дуа 🤲 ИншаАллагь я вернусь сюда примерно через 4 месяца, для открытие проектов, которые мы тут уже подметили. Пусть Всевышний сделает наши намерения искренними, и по милости своей, ведёт нас всех в Рай. #AfricanTime #Alhamdulillah

    Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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