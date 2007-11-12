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    Следующий турнир UFC в России может пройти в марте

    Теги UFC Рамазан Эмеев Бокс/MMA/UFC

    Российский боец ММА Рамазан Эмеев рассказал, когда может пройти следующий турнир UFC в России. Сам боец планирует подраться в промоушене в начале 2019 года.

    «Думаю, подерусь в конце января – начале февраля. Могу ли выступить на турнире в России? Ризван Магомедов (менеджер Эмеева и Хабиба – Sports.ru) сказал, что они проведут турнир в России в марте», – сказал Эмеев.

    Первый турнир UFC в России прошел 15 сентября в московском СК «Олимпийский». В главном бою вечера Алексей Олейник задушил Марка Ханта в первом раунде.

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