Следующий турнир UFC в России может пройти в марте

Российский боец ММА Рамазан Эмеев рассказал, когда может пройти следующий турнир UFC в России. Сам боец планирует подраться в промоушене в начале 2019 года.



«Думаю, подерусь в конце января – начале февраля. Могу ли выступить на турнире в России? Ризван Магомедов (менеджер Эмеева и Хабиба – Sports.ru) сказал, что они проведут турнир в России в марте», – сказал Эмеев.



Первый турнир UFC в России прошел 15 сентября в московском СК «Олимпийский». В главном бою вечера Алексей Олейник задушил Марка Ханта в первом раунде.



UFC показала России, как делать крутые турниры. И дело даже не в боях