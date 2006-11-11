Умар Кремлев: «Мы обязательно добьемся реванша между Гассиевым и Усиком»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал бой Усик – Белью и заявил, что в следующем году начнется работа по реваншу между украинцем и Муратом Гассиевым.

«Было понятно, что Усик выиграет. Беллью не конкурент ему. Оба боксера показали хороший бой, но уже после четвертого раунда было все видно.

Реванша с Усиком [для Гассиева] мы обязательно добьемся, независимо от того, в каком весе он будет проведен. Мурату весной предстоит бой, после него уже начнем разговаривать [с командой Усика]», -сказал Кремлев.

Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, победив в июле в финале WBSS Мурата Гассиева. Прошедшей ночью Усик нокаутировал Тони Белью.

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