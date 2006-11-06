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    Соперник Флойда – Конору: «Мистер Макгрегор, я не Джеки Чан»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

    Японский кикбоксер Тенсин Насукава ответил на троллинг Конора Макгрегора, назвавшего его Джеки Чаном.

    «Здравствуйте, мистер Макгрегор. Меня зовут Тенсин Насукава. Я не Джеки Чан. Обещаю отомстить за ваше поражение, поэтому, пожалуйста, посмотрите бой [против Мэйвезера]», – написал Насукава в твиттере.

    31 декабря Насукава встретится с Флойдом Мэйвезером в ММА-промоушене Rizin. Правила поединка неизвестны. Японец выиграл все 27 боев в кикбоксинге и все 4 боя в ММА.

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