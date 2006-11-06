Соперник Флойда – Конору: «Мистер Макгрегор, я не Джеки Чан»

Японский кикбоксер Тенсин Насукава ответил на троллинг Конора Макгрегора, назвавшего его Джеки Чаном.



«Здравствуйте, мистер Макгрегор. Меня зовут Тенсин Насукава. Я не Джеки Чан. Обещаю отомстить за ваше поражение, поэтому, пожалуйста, посмотрите бой [против Мэйвезера]», – написал Насукава в твиттере.



31 декабря Насукава встретится с Флойдом Мэйвезером в ММА-промоушене Rizin. Правила поединка неизвестны. Японец выиграл все 27 боев в кикбоксинге и все 4 боя в ММА.