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    Мурат Гассиев: «В поражении Усику виноват только я»

    Теги Александр Усик Мурат Гассиев Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион мира по боксу Мурат Гассиев прокомментировал поражение украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии.

    «Я сам ему позволял выглядеть намного лучше меня. Я знаю, что мог отбоксировать лучше, но из-за ряда недоработок вышло такое поражение.

    Просто, видимо, у соперника был план А, план B, план С и так далее. А у нас, к сожалению, только план А.

    [Поражение] – моя вина, конечно. Я ведь в ринге. Может я где-то что-то недослушал [от угловых]. В общем, всю ответственность я беру на себя. Я виновен. Расстрелять!», – сказал Гассиев.

    Поединок Мурата Гассиева и Александра Усика за звание абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе прошел 21 июля. Усик победил Гассиева единогласным решением судей.

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