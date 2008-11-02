Генри Сехудо: «Не секрет, что UFC собирается прикрыть наилегчайший дивизион»

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо заявил, что промоушен планирует распустить его дивизион.



«Скорее всего, я подерусь с Ти Джеем. Это случится, раз уж UFC собралась прикрыть наилегчайший дивизион. Это не секрет, однажды и Дэйна упомянул об этом при мне. Он сказал: «Сехудо, мы хотим, чтобы ты поднялся в дивизион Ти Джея, там с ним и подерешься».



Мне неважно, в каком весе драться. Пусть Ти Джей решает. Я просто хочу достичь следующей важной цели, а сейчас это Ти Джей. Думаю, он и сам хочет этого боя», – сказал Сехудо.



Ранее UFC обменяла экс-чемпиона в наилегчайшем весе Деметриуса Джонсона на полусредневеса Бена Аскрена из One FC.



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