Кадыров предложил организовать реванш Минеева и Исмаилова в Грозном

Рамзан Кадыров уверен, что в ничейном бою Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова на Fight Nights Global 90 победил Исмаилов и предложил провести реванш в Грозном.



«Зрелище было захватывающим. Я не склонен спорить с судьями. Однако даже поверхностная консультация со специалистами показала, что я прав. По нашему общему мнению победил Магомед Исмаилов, при том, что в целом бой был равным, и Владимир Минеев также блестяще проявил себя в клетке.



Что ж, решение принято и нам ничего не остается, кроме как (хоть и очень неохотно) согласиться с ним. Что я могу сказать? Магомед, ты позитивный джигит и настоящий горец, которым может гордиться весь Кавказ. Ты полон сил, задора, энергии и, главное, решимости неуклонно добиваться поставленных целей.



А между тем, я предлагаю организовать реванш, достойный звезд первой величины на прославленной арене «Ахмата» в Грозном, где главным станет бой между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым. Вот это будет блестящий реванш! АХМАТ-СИЛА!», – написал Кадыров в инстаграме.

Поединок Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова на Fight Nights Global 90 завершился ничьей.

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