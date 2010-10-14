Шлеменко проиграл Токову. Это его третье поражение подряд

На турнире Bellator 208 состоялся поединок российских средневесов. Анатолий Токов победил Александра Шлеменко единогласным решением судей.

Все судьи отдали победу Токову со счетом 30-27.

Для Шлеменко это поражение стало третьим подряд. В октябре прошлого года Александр проиграл по очкам Гегарду Мусаси, в июне 2018-го был нокаутирован в Челябинске бразильцем Бруно Силвой. Всего у Шлеменко в ММА 56 побед, 13 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

У Токова – 27 побед при двух поражениях. Победа над Шлеменко стала для него третьей подряд в Bellator.

Bellator 208. Все результаты