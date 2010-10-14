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    Шлеменко проиграл Токову. Это его третье поражение подряд

    Теги результаты Александр Шлеменко средний вес (MMA) Bellator Анатолий Токов Бокс/MMA/UFC

    На турнире Bellator 208 состоялся поединок российских средневесов. Анатолий Токов победил Александра Шлеменко единогласным решением судей.

    Все судьи отдали победу Токову со счетом 30-27.

    Для Шлеменко это поражение стало третьим подряд. В октябре прошлого года Александр проиграл по очкам Гегарду Мусаси, в июне 2018-го был нокаутирован в Челябинске бразильцем Бруно Силвой. Всего у Шлеменко в ММА 56 побед, 13 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

    У Токова – 27 побед при двух поражениях. Победа над Шлеменко стала для него третьей подряд в Bellator.

    Bellator 208. Все результаты

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