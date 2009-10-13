Bellator 207. Харитонов нокаутировал Нельсона, Бэйдер победил Митриона решением

Российский боец ММА Сергей Харитонов нокаутировал Роя Нельсона на турнире Bellator 207 в первом раунде.



В главно бою турнира Райан Бэйдер решением судей победил Мэтта Митриона и вышел в финал Гран-при тяжеловесов.



13 октября в бою Федора Емельяненко и Чейла Соннена определится второй финалист Гран-при. Финал пройдет 26 января в Лос-Анджелесе.