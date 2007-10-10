Хабиб: «Бой против Конора побил рекорд ЧМ по футболу. Думал ли я об этом, когда продавал помидоры на рынке?»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рекорд телесмотрения боя против Конора МакГрегора на канале «Матч ТВ».



«Бой побил рекорд чемпионата мира по футболу. Думал ли я об этом, когда продавал помидоры в селе 20 лет назад? Конечно, нет!



Интересно, сколько сейчас стоит килограмм розовых помидоров?», – написал Хабиб в инстаграм-сториз.



По информации «Матч ТВ», рекорд Чемпионата Мира по футболу был зафиксирован по время матча Англия – Колумбия (40,9% среди мужской аудитории от 14 до 59 лет). Бой Хабиба и Конора на пике собрал у экранов 61,7%.



На турнире UFC 229 в Лас Вегасе Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора, заставив соперника сдаться в четвертом раунде.



Хабиб прилетел домой и сразу встретился с болельщиками. На «Анжи» ходит меньше



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