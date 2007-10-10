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    Хабиб: «Бой против Конора побил рекорд ЧМ по футболу. Думал ли я об этом, когда продавал помидоры на рынке?»

    Теги UFC ЧМ-2018 Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рекорд телесмотрения боя против Конора МакГрегора на канале «Матч ТВ».

    «Бой побил рекорд чемпионата мира по футболу. Думал ли я об этом, когда продавал помидоры в селе 20 лет назад? Конечно, нет! 

    Интересно, сколько сейчас стоит килограмм розовых помидоров?», – написал Хабиб в инстаграм-сториз.

    По информации «Матч ТВ», рекорд Чемпионата Мира по футболу был зафиксирован по время матча Англия – Колумбия (40,9% среди мужской аудитории от 14 до 59 лет). Бой Хабиба и Конора на пике собрал у экранов 61,7%.

    На турнире UFC 229 в Лас Вегасе Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора, заставив соперника сдаться в четвертом раунде.

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