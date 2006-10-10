Даниэль Кормье встретится с Дерриком Льюисом 3 ноября в Нью-Йорке

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что чемпион промоушена в тяжелом и полутяжелом весах Даниэль Кормье подерется против тяжеловеса Деррика Льюиса на UFC 230, который пройдет 3 ноября в Нью-Йорке.



Изначально сообщалось, что первую защиту титула в тяжелом весе Даниэль Кормье проведет против рестлера Брока Леснара.

Кормье выиграл в ММА 21 бой при одном поражении. У Льюиса 21 победа и пять поражений. В последнем бою Деррик победил 7 октября в Лас-Вегасе Александра Волкова нокаутом на последних секундах.



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