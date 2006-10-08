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    Спарринг-партнер Конора Дэнис предложил Дос Аньосу подраться вне октагона

    Теги UFC Рафаэль Дос Аньос Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Диллон Дэнис Бокс/MMA/UFC

    Боец UFC Рафаэль Дос Аньос оскорбил спарринг-партнера Конора МакГрегора и бойца Bellator Диллона Дэниса, на которого после боя в Лас-Вегасе набросился Хабиб Нурмагомедов.

    «Этот Дэнис – никто. Он просто сосет у Конора и прячется за его спиной – вот и вся его работа. Он ничего не добьется. Быть в углу МакГрегора – вот его карьера», – написал Дос Аньос.

    Диллон Дэнис ответил ему и пригласил подраться вне клетки: «Давай подеремся без этих гребаных комиссий. Встретимся и подеремся, маленькая сучка. Ты сдаешься в каждом бою, крыса без сердца».

    Сразу после победы над Конором Хабиб вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру ирландца Дилону Дэнису. Члены его команды тем временем напали на самого МакГрегора. 

    Хабиб полез драться со спарринг-партнером Конора, который называл себя улучшенной версией Хабиба

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