Спарринг-партнер Конора Дэнис предложил Дос Аньосу подраться вне октагона

Боец UFC Рафаэль Дос Аньос оскорбил спарринг-партнера Конора МакГрегора и бойца Bellator Диллона Дэниса, на которого после боя в Лас-Вегасе набросился Хабиб Нурмагомедов.

«Этот Дэнис – никто. Он просто сосет у Конора и прячется за его спиной – вот и вся его работа. Он ничего не добьется. Быть в углу МакГрегора – вот его карьера», – написал Дос Аньос.

Диллон Дэнис ответил ему и пригласил подраться вне клетки: «Давай подеремся без этих гребаных комиссий. Встретимся и подеремся, маленькая сучка. Ты сдаешься в каждом бою, крыса без сердца».

Сразу после победы над Конором Хабиб вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру ирландца Дилону Дэнису. Члены его команды тем временем напали на самого МакГрегора.

Хабиб полез драться со спарринг-партнером Конора, который называл себя улучшенной версией Хабиба