В Хабиба бросали бутылки, пивные банки и ирландские флаги после боя с МакГрегором

После боя Хабиба Нурмагомедова с Конором МакГрегором зрители кинули в Хабиба несколько бутылок с водой, пивных банок и ирландских флагов.

Хабиб победил Конора удушающим приемом в четвертом раунде. После этого Нурмагомедов перелез через клетку и напал на друга и спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса. Дальше в клетку вошел секундант Хабиба и боец UFC Зубайра Тухугов и начал драться с МакГрегором.

Началась драка, после которой Хабиб покинул зал в сопровождении полиции. Посетители T-Mobile Arena в Лас-Вегасе кидали в уходящего бойца бутылки, банки и флаги. Пояс чемпиону не вручили.