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    В Хабиба бросали бутылки, пивные банки и ирландские флаги после боя с МакГрегором

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    После боя Хабиба Нурмагомедова с Конором МакГрегором зрители кинули в Хабиба несколько бутылок с водой, пивных банок и ирландских флагов.

    Хабиб победил Конора удушающим приемом в четвертом раунде. После этого Нурмагомедов перелез через клетку и напал на друга и спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса. Дальше в клетку вошел секундант Хабиба и боец UFC Зубайра Тухугов и начал драться с МакГрегором.

    Началась драка, после которой Хабиб покинул зал в сопровождении полиции. Посетители T-Mobile Arena в Лас-Вегасе кидали в уходящего бойца бутылки, банки и флаги. Пояс чемпиону не вручили.

     
     
     
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    Какие крысы!! Но все кончилось хорошо, охрана перелезла и всех положили в пол!!!! Умейте проигрывать

    Публикация от Dasha Dvoretskaya (@didvor)

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