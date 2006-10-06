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    Валерий Газзаев: «Мы все должны болеть за победу Хабиба. Это российский спортсмен»

    Теги Валерий Газзаев UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Чемпионат.com Бокс/MMA/UFC

    Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев поделился ожиданиями от боя Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора.

    «Мы все должны болеть за то, чтобы Хабиб победил. Буду болеть за него, очень хочу увидеть его победу.

    Это российский спортсмен, поэтому я буду переживать за него. Думаю, вся страна будет за него болеть. Уверен, Хабиб победит.

    У них с Конором разные стили ведения борьбы. У Конора ударный стиль, а Хабиб проповедует борьбу. Я буду болеть за Нурмагомедова. Не сомневаюсь в его победе», – сказал Газзаев.

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