Отец Хабиба: «Если бы Конор коснулся папахи Хабиба — мгновенно получил бы удар»

Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал потасовку бойцов на публичном взвешивании перед UFC 229.



«Если бы Конор коснулся папахи — мгновенно получил бы удар. Он этого не сделал, хотя у других спортсменов головные уборы скидывал. В любом случае охраны было достаточно, его оттащили. Остались сутки. В клетке все свои навыки надо будет демонстрировать.

План на бой: прессинг, движение, работа правой рукой. Пройти в ноги один раз в первом раунде, один раз во втором… Думаю, где-то в третьем будет видно, кто хозяин положения», – сказал Абдулманап.

Поединок Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова за пояс UFC в легком весе пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

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