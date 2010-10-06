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    Отец Хабиба: «Если бы Конор коснулся папахи Хабиба — мгновенно получил бы удар»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал потасовку бойцов на публичном взвешивании перед UFC 229.

    «Если бы Конор коснулся папахи — мгновенно получил бы удар. Он этого не сделал, хотя у других спортсменов головные уборы скидывал. В любом случае охраны было достаточно, его оттащили. Остались сутки. В клетке все свои навыки надо будет демонстрировать.

    План на бой: прессинг, движение, работа правой рукой. Пройти в ноги один раз в первом раунде, один раз во втором… Думаю, где-то в третьем будет видно, кто хозяин положения», – сказал Абдулманап.

    Поединок Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова за пояс UFC в легком весе пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

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