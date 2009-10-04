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    Реванш Сергея Ковалева против Элейдера Альвареса пройдет 2 февраля в Далласе

    Теги полутяжелый вес Сергей Ковалев Элейдер Альварес Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет реванш с Элейдером Альваресом 2 февраля. Об этом боксер сообщил в инстаграме. Поединок пройдет в Далласе.

    «У меня остался последний шанс, чтобы доказать самому себе и понять, что я еще могу боксировать на высочайшем уровне профессионального бокса. Либо пора завершать свою карьеру, которая и без того была насыщена громкими событиями, и вешать перчатки на гвоздь. Все будет ясно и понятно 2 февраля. Всех своих подписчиков и любителей моего бокса хочу поблагодарить за поддержку и мотивацию продолжить свое незаконченное дело», – написал Ковалев.

    В августе Сергей Ковалев проиграл Элейдеру Альваресу нокаутом и потерял титул WBO.

    Ковалева нокаутировали. Кажется, это конец

     
     
     
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    Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

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