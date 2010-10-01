Александр Усик: «Чей Крым? Божий. Когда станет украинским? Зависит от народа и воли Господа»

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик признался, что ему стало неудобно ездить в Крым к друзьям и могилам предков.



«Стало неудобно ездить, какие-то границы появились, разногласия между людьми, злоба. Это катастрофа. У меня большое количество друзей, тренер мой живет там, мой первый тренер, мой клуб. Я каждый день переписываюсь с клубом, мы в группе созваниваемся. Естественно, я не перестаю с ними общаться или ездить туда, потому что у меня там похоронены мои предки.

Когда ты начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал. Надо помнить, откуда ты вообще выбрался, потому что изначально меня там знали: сначала на районе, потом в городе, потом во всем Крыму. Меня поддерживали мои одноклассники, друзья, ездили на соревнования.

Чей Крым? Божий. Это по-настоящему. Когда он станет украинским? Все зависит от народа или от воли Господней все зависит. Я стараюсь об этом не думать, потому что мысли заводят куда-то далеко… Ты начинаешь думать и куда-то заходишь, и тьма какая-то. Так что гоню эти мысли», – сказал Александр Усик.



В июле Александр Усик победил российского бойца Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. 10 марта он сразится с Тони Белью в Манчестере.