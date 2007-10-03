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    Чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов подписал контракт с 1хBet в Казахстане

    Теги WBA Бейбут Шуменов бокс 1xBet натив Бокс/MMA/UFC

    “Регулярный” чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе Бейбут Шуменов подписал годовой контракт о сотрудничестве с ведущей букмекерской компанией 1хBet в Казахстане. 34-летний спортсмен является одним из лучших профессиональных боксеров в истории страны. На профи-ринге Шуменов провел 20 поединков, добыв 18 побед, при всего 2 спорных поражениях.

    Совсем недавно после двух лет перерыва, связанного с тяжелой травмой глаза, Бейбут Шуменов триумфально вернулся на ринг, досрочно победив турецкого бойца Хизни Алтункая. Поэтому нет сомнений в том, что уже в скором времени казах снова взойдет на вершину боксерского олимпа.

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