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    Хабиб выпустит лимитированную серию духов под собственным брендом

    Теги Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выпустит серию духов под собственным брендом.

    «Хочу поделиться с вами новостью о том, что скоро в продажу поступят эксклюзивные духи «Хабиб Нурмагомедов». Этот парфюм я произвожу совместно с парфюмерным домом Golden Oud и французской фабрикой.

    Это будет лимитированный выпуск. О том как будет выглядеть флакон, какой будет аромат и когда именно он поступит в продажу, вы узнаете в последующих публикациях», – написал Нурмагомедов.

     

    Хочу поделиться с вами новостью о том ,что скоро в продажу поступят эксклюзивные духи «Хабиб Нурмагомедов ». Этот парфюм я произвожу совместно с парфюмерным домом @golden.oud05 и французской фабрикой. Это будет лимитированный выпуск. Он будет в ограниченном количестве. О том как будет выглядеть флакон,какой будет аромат и когда именно он поступит в продажу,вы узнаете в последующих публикациях. По вопросам сотрудничества звонить на номер: +79251688888 WhatsApp: +79886979393

    Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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