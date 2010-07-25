Хабиб выпустит лимитированную серию духов под собственным брендом

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выпустит серию духов под собственным брендом.
«Хочу поделиться с вами новостью о том, что скоро в продажу поступят эксклюзивные духи «Хабиб Нурмагомедов». Этот парфюм я произвожу совместно с парфюмерным домом Golden Oud и французской фабрикой.
Это будет лимитированный выпуск. О том как будет выглядеть флакон, какой будет аромат и когда именно он поступит в продажу, вы узнаете в последующих публикациях», – написал Нурмагомедов.
Хочу поделиться с вами новостью о том ,что скоро в продажу поступят эксклюзивные духи «Хабиб Нурмагомедов ». Этот парфюм я произвожу совместно с парфюмерным домом @golden.oud05 и французской фабрикой. Это будет лимитированный выпуск. Он будет в ограниченном количестве. О том как будет выглядеть флакон,какой будет аромат и когда именно он поступит в продажу,вы узнаете в последующих публикациях. По вопросам сотрудничества звонить на номер: +79251688888 WhatsApp: +79886979393