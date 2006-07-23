Александр Густафссон получил травму и выбыл с UFC 227

Первый номер рейтинга полутяжеловесов Александр Густафссон получил травму и выбыл с турнира UFC 227, который пройдет 4 августа в Лос-Анджелесе. Характер и степень тяжести повреждения неизвестны.

Густафссон должен был подраться с Волканом Оздемиром, однако швейцарец выбыл из-за перелома носа. Вчера заменить Оздемира вызвался Энтони Смит, который ярко нокаутировал Маурисио Руа на турнире UFC Fight Night в Гамбурге. Но вскоре стало известно, что Густафссон травмирован и выбывает из турнира.

Всего Густафссон выиграл в ММА 18 боев при четырех поражениях.