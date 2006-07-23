Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Густафссон получил травму и выбыл с UFC 227

    Теги травмы UFC полутяжелый вес (MMA) Александр Густафссон Энтони Смит Бокс/MMA/UFC

    Первый номер рейтинга полутяжеловесов Александр Густафссон получил травму и выбыл с турнира UFC 227, который пройдет 4 августа в Лос-Анджелесе. Характер и степень тяжести повреждения неизвестны.

    Густафссон должен был подраться с Волканом Оздемиром, однако швейцарец выбыл из-за перелома носа. Вчера заменить Оздемира вызвался Энтони Смит, который ярко нокаутировал Маурисио Руа на турнире UFC Fight Night в Гамбурге. Но вскоре стало известно, что Густафссон травмирован и выбывает из турнира.

    Всего Густафссон выиграл в ММА 18 боев при четырех поражениях.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться