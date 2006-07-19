Александр Поветкин: «Я знал, что был чист перед боем с Уайлдером»

Российский тяжеловес Александр Поветкин выразил свое отношение к допинговым случаям, в которых он был замешан.

«Прежде всего хочу заявить, что все обвинения с меня сняты. Я оправдан. Судебное дело с командой Уайлдера завершилось в нашу пользу. Все это было очень подозрительно. Я знал, что был чист. Меня обвиняли тогда, хотя я ничего не нарушал.

Я подписывал соглашение на добровольное прохождение допинг-тестов. Что же тогда получается? Прямо перед боем я решил лизнуть мельдония или остарина? Как-то неправдободобно звучит. Зачем мне принимать запрещенные препараты, когда я знал, что будет проверка и меня могут поймать? Те, кто говорит, что я не заслуживаю титульный бой, очень сильно неправы. Я его заслуживаю.

И вообще, я не думаю, что российские спортсмены принимают допинг так, как это все описывают. Вся эта ситуация раздражает», – сказал Поветкин.

22 сентября Александр Поветкин встретится с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа в Лондоне.