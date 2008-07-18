Усик про бой с Гассиевым: «Нас ждет финал Лиги чемпионов, только по боксу»

Чемпион WBC и WBO в первом тяжелом весе Александр Усик пригласил болельщиков на финал WBSS с обладателем чемпионских поясов WBA и IBF Муратом Гассиевым.

«Нас всех в субботу ждет грандиозное событие. Если сказать прямо – финал Лиги чемпионов, только по боксу. Хочу попросить всех болельщиков быть максимально скромными в высказываниях и иметь уважение к сопернику. Если вы не уважаете его, значит, не уважаете и меня.

Всех приглашаю 21 июля в СК «Олимпийский», вживую этот бой будет гораздо интереснее! Как некоторые считают, бой года. Огромное спасибо всем за поддержку! – сказал Усик.

Бой Александра Усика против Мурата Гассиева пройдет 21 июля в Москве.